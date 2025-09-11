Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

YAĞIŞLARIN YARATTIĞI FELAKET

Endonezya’nın ünlü Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, bölgede birçok can kaybına ve kayıplara yol açtı. En az 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin ise kaybolduğu bildirilirken, Bali’de bir binanın yıkıldığı anlar amatör kameralarla kaydedildi. Sel ve toprak kaymaları, bölgedeki taşan nehirlerin etkisiyle yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

ACİL DURUM VE HIZLI TAHLİYELER

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Bali Ofisi Sözcüsü Gusti Ayu Ketut Wijayanti, yapılan açıklamada, “Bali Adasındaki sellerde 13 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi kayboldu” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, bu durumu gözler önüne serdi. Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de seller, evlere ve tarım arazilerine ciddi zararlar verdi. Bölge sakinleri, güvenli alanlara tahliye edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğu Nusa Tenggara Afet Yönetim ve Azaltma Ajansı Acil Durum Birimi Başkanı Gasper Losa Manisa, sel felaketi sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Manisa, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki hafta boyunca yoğun yağışların devam edeceği konusunda uyarılar yapıldı.