Balık Ayhan’dan üzücü haber! Sevenleri yas içinde

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Roman müziğinin önemli isimlerinden biri olan “Balık Ayhan” lakabıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Son günlerinde yoğun bir tedavi süreci geçiren Küçükboyacı, 12 Nisan’da yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Nefes darlığı şikayeti nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, hastanede bulunduğu süre zarfında kızı aracılığıyla sosyal medya üzerinden acil kan çağrısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde aldığı üzücü haber, müzikseverleri derin bir yasın içine soktu. Küçükboyacı’nın ölümü, müzik dünyasında büyük bir kayıp olarak görüldü.

BALIK AYHAN’IN HAYATI VE MÜZİK KARİYERİ

Balık Ayhan ismi ile bilinen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’un Hacıhüsrev mahallesinde doğdu. Aslen Roman bir ailenin en küçük çocuğu olan sanatçının 8 kardeşi var. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Küçükboyacı, teneke kutularından yaptığı darbukalarla müzik hayatına adım atmış. 6 yaşında ise ilk gerçek darbukasına sahip olmuş. Genç yaşlarından itibaren mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlayan Küçükboyacı, daha sonra özel hocalardan dersler aldı ve 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına başlangıç yaptı. 1992 yılında yayımladığı “Yaşayan Ruhlar” isimli albümüyle müzik kariyerine güçlü bir giriş yaptı ve sesini geniş kitlelere duyurdu.