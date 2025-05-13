Balık Ayhan Hayatını Kaybetti Mi?

Ayhan Küçükboyacı’nın vefatı, sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. “Balık Ayhan öldü mü?” sorusuna yanıt arayanlar için acı haber sabah saatlerinde geldi. İstanbul’daki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ünlü sanatçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bu durum, “Balık Ayhan neden öldü?” sorusunun da gündeme gelmesine neden oldu.

HASTANEYİ ZİYARET

Roman müziğinin önemli isimlerinden olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan’da nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisine alınan sanatçının tedavisi sürerken, kızı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulundu. Ancak sabah saatlerinde Balık Ayhan’ın hayatını kaybettiği haberi geldi.

HAYATI VE MÜZİK KARIYERİ

1967 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Ayhan Küçükboyacı, Roman kökenli bir müzisyen olarak sekiz çocuklu ailenin en küçüğü olarak büyümüştür. Küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi, teneke kutulardan yaptığı darbukalarla başlamış ve altı yaşında ilk gerçek darbukasını edinmiştir. 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik kariyerine adım atan Balık Ayhan, Roman müziği alanında tanınan bir isim haline gelmiştir.

MÜZİK ALBÜMLERİ VE SANAT YAŞAMI

1992 yılında “Yaşayan Ruhlar” albümü ile müzik dünyasına giriş yapan Balık Ayhan, “İstanbul İmparatorları” ve “Bab’ı İstanbul” gibi yapıtlarla geniş kitlelere ulaşmıştır. “Bizim Mahalle” ve “Kara Çalı Gibi” parçalarıyla da dinleyici kitlesini genişletmiştir. Ayrıca, “Dansöz”, “Ispanaktan Nağmeler”, “Kehribar” ve “Baba Bi Buçuk” gibi filmlerde rol almış, “Delikanlı” dizisinde de oyunculuk yapmıştır. Özel hayatında ise Emine Küçükboyacı ile evli olan Balık Ayhan’ın Şans adında bir kızı bulunmaktadır.