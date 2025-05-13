Balık Ayhan Hayatını Kaybetti! Sevenler Üzgün

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Roman müziği alanında tanınan önemli isimlerden biri olan Ayhan Küçükboyacı, halk arasında “Balık Ayhan” olarak biliniyor, İstanbul’da bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Son dönemlerinde tedavi gören Küçükboyacı, 12 Nisan’da yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakım servisine alındı. Hastanede tedavi süreci devam ederken, kızı sosyal medya üzerinden acil kan ihtiyacına dikkat çekmişti. Sabah saatlerinde ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği haberinin gelmesi, sevenlerini derin bir üzüntü içerisine soktu.

BALIK AYHAN HAKKINDA KISACA

“Balık Ayhan” olarak tanınan sanatçı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’un Hacıhüsrev semtinde dünyaya gelmiştir. Roman kökenli bir aileden gelen Küçükboyacı, 8 kardeşin en küçüğüdür. Müzik ile iç içe bir hayat sürdüğü Hacıhüsrev’de, teneke kutularından yaptığı darbukalarla müziğe ilk adımlarını atmıştır. 6 yaşındayken gerçek bir darbukaya sahip olan sanatçı, çok genç yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı enstrümanlar çalmaya başlamış, ardından profesyonel müzik eğitimi almak için özel hocalardan ders almıştır. 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına giriş yapmış ve 1992 yılında “Yaşayan Ruhlar” isimli albümü ile müzik dünyasında sesini duyurmayı başarmıştır.