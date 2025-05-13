Balık Ayhan, Roman Müziği’nin Önemli İsimlerinden

Balık Ayhan, müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olup, özellikle “Roman havası” denildiğinde akla gelen sanatçılardandır. Uzun bir süredir müzik sektöründe aktif olan Balık Ayhan’la ilgili birçok kişi “Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular sormaktadır. Şimdi, Balık Ayhan’ı daha yakından tanıyalım.

BALIK AYHAN’IN HAYATI VE MÜZİK KARIYERİ

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, 1967 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtindeki Hacıhüsrev mahallesinde dünyaya gelmiş, Roman kökenli bir müzisyendir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak büyüyen Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda yetişmiştir. Genç yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müzikle tanışan sanatçının ilk gerçek darbukası ise altı yaşında olmuştur. Balık Ayhan, profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi’nde başlamış, özellikle Roman müziği alanında kendini göstermiştir.

1992 yılında “Yaşayan Ruhlar” adlı albümüyle müzik piyasasına adım atan Balık Ayhan, hemen ardından “İstanbul İmparatorları” ve “Bab’ı İstanbul” isimli albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. “Bizim Mahalle” ve “Kara Çalı Gibi” parçaları da sanatçının hitleri arasında yer alıyor. Ayrıca, “Dansöz”, “Ispanaktan Nağmeler”, “Kehribar” ve “Baba Bi Buçuk” gibi film projelerinde oyunculuk yaparken, “Delikanlı” dizisinde de rol almıştır.

ÖZEL YAŞAMI VE HASTALIK SÜRECİ

Balık Ayhan, özel hayatında Emine Küçükboyacı ile evlidir ve bu evlilikten Şans adında bir kızı bulunmaktadır. Son olarak, Balık Ayhan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Roman müziğinin sevilen ismi olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, müzik kariyeri ve eserleriyle unutulmaz bir miras bırakmıştır.