Balık Fiyatları Yükseldi: Mezgit Ve Barbun Var

BALIKÇILARIN AV SEZONU BEKLENTİLERİ

Kentte havai fişeklerle denize açılan balıkçıların, deniz suyu sıcaklığı nedeniyle ağlarının boş kalması dikkat çekiyor. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamut için bir beklentilerinin bulunmadığını belirtiyor. Balıkçıların nadiren torik avladığını söyleyen Tunç, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” şeklinde konuşuyor. Tunç, denize açılmanın yüksek maliyetine de dikkat çekerek, “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler” ifadelerini kullanıyor.

OLUMLU DEĞİŞİM İÇİN BEKLEYİŞ

Balıkçı Musa Kara, attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını belirterek, “15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok” diyor. Balık satıcısı Olcay Karabulut da “Geçen sene iyiydik. Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf” şeklinde görüş bildiriyor.

TEZGAHLARDAKİ FİYAT DURUMU

Öte yandan, tezgahlarda kilogram fiyatları ise şu şekilde: istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300 ve kefal 100 liradan satılıyor. Balıkçıların bu sezonki zorlukları ve balık fiyatlarındaki durum, tüketiciler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.