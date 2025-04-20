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Balık Gölü Canlandı, Bahar Geldi

BAHARA GİRİŞİYLE CANLANAN BALIK GÖLÜ

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, 2 bin 241 rakımla Türkiye’nin en yüksekteki gölü olan Balık Gölü, karların erimesiyle yeni bir canlılık kazanıyor. Çözülen buzlarla birlikte gölün derin mavi suyu belirgin hale geliyor. 30 kilometrekarelik bir alana yayılan bu volkanik göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken popüler bir destinasyon haline geliyor.

KAR VE BUZUN ERİMESİYLE DOLUP TAŞIYOR

Balık Gölü, baharın gelişini kutlarcasına yüzeyindeki buzların çözülmesiyle dikkat çekiyor. Kış aylarında üzerinde festivallerin düzenlendiği bu eşsiz doğal güzellik, beyaz örtüsünden sıyrılarak canlı bir mavi renge dönüşüyor. Doğa severlerin ilgisini çeken bu göl, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

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