Balık Sezonu Açıldı, Bekliyoruz

AV SEZONUNUN AÇILIŞI VE İLK BALIKLAR

Samsun’da balıkçıların “Vira Bismillah” diyerek yeni av sezonuna başladığı gün, ağlara takılan ilk balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda, istavrit 210, hamsi 270, mezgit 300 ve levrek 380 TL’den satılıyor. Ayrıca, palamut yarım kiloluk boylarda tanesi 240 TL, kefal kilosu 180, çinekop ise kilosu 480 TL’den satışa sunuluyor. Denizlerde, 15 Nisan’da başlayan av yasağı sona erdi ve balıkçılar tekneleriyle denize açıldı. Gecenin ilk saatlerinde, sezonun ilk balıkları tezgahları doldurdu.

BALIKÇILARDAN BEKLENTİLER

Daha fazla balığın ilerleyen günlerde çıkacağını ve fiyatların düşeceğini belirten balıkçı Emrah Canikli, “Balık sezonumuz açıldı. 1 Eylül itibarıyla yine ‘Vira Bismillah’ dedik. Tezgahlarda ilk gün itibarıyla az miktarda hamsi, istavrit, mezgit, somon ve palamut gibi balıklarımız var. Sezon bu şekilde başladı. Günler ilerledikçe, avcılık devam ettikçe daha hareketli, daha bereketli bir sezon olmasını bekliyoruz” dedi. Canikli ayrıca, Karadeniz’in bol balık vereceğine inandıklarını ifade etti.

PALAMUTUN ÖNEMİ

Canikli, “Her sezon başlangıcında olduğu gibi bu yıl da Karadeniz’de en çok beklenen balık palamut. Vatandaşın da balıkçı esnafının da en çok görmek istediği balık palamuttur. Dolayısıyla bu sezonun da palamut açısından bereketli geçmesini umuyoruz” dedi. 15 Ağustos’tan itibaren balıkların görünmeye başladığını söyleyen Canikli, özellikle 15 Eylül’den sonra Karadeniz’de avcılığın serbestleşmesiyle birlikte daha fazla balık görüleceğini düşünüyor.

VATANDAŞLARA UYGUN FİYAT SUNMA HEDEFİ

Canikli, ayrıca barbunya, mezgit, istavrit ve hamsi gibi balıkların da bu sezon bol olacağına inandığını belirtti. “Tezgahta en çok vatandaşlarımızın beklediği, tüketmek istediği balıklar bunlardır. Şu an beklentimiz bu yönde. Balık gerçekten bol olsun, hesaplı olsun istiyoruz. Umudumuz bu. İnşallah düşündüğümüz gibi olur, deniz bol verir, biz de Karadeniz’den çıkan her balığı vatandaşımıza daha uygun fiyatlarla sunarız” ifadelerini kullandı.