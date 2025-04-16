Balık Sezonu Sona Erdi, Umut Var

SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI VE GİRESUNLU BALIKÇILARIN UMUTLARI

15 Nisan itibarıyla su ürünleri av yasaklarıyla birlikte balık sezonu sona erdi. Giresunlu balıkçılar, gelecek sezondan umutlu olduklarını belirtiyor. 1 Eylül 2024 itibarıyla denizlerde av sezonu sona erdi. Giresun’un Bulancak ilçesinde balıkçılar, sezonu değerlendirirken gelecek için umut dolu olduklarını ifade ediyor.

İYİ BİR SEZONUN DEĞERLENDİRMESİ

Balıkçı Hacı Bayram Bekdeş, genel olarak verimli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Bu sene sezon palamut olarak başladı. İstavrit, barbun ve mezgit güzel oldu. Fiyatlar zaman zaman uygun zaman zaman da yüksek oldu. Hava koşullarına bağlı olarak fiyatlar değişti. Özellikle emeklilerimizin bu sene alım gücü pek yüksek değildi. Emeklilerimiz günde 1 kilo balık alsa 200 liradan ayda 5-6 bin lira yapıyor. Geriye bir şey kalmıyor. Sezon genel olarak bereketli geçti. Denizde çalışan bütün arkadaşlarımız bundan yararlandı. Biz satıcılarda emeğimizin karşılığını aldık. Güzel bir sezon geçirdik. Allah seneye de bereketli bir sezon nasip etsin. Diğer yandan balık çeşitliliğimizde azalma oluyor. Trol avcılığı, zamansız avlanmalar gibi. Tabi bu sene balık boyu konusu biraz sıkı tuttular. Bundan dolayı biraz daha iyi oldu. Mesela hamsi fabrikalarını, küçük hamsi avcılığını engellediler. Daha sıkı bir sistem uygulanırsa deniz daha bereketli olacaktır Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

GELECEK SEZONA UMUTLA BAKIYORLAR

Sezon boyunca büyük gemilerde çalışan balıkçı Eyüp Temur, “Bol palamutçuluk oldu. Bizde güzel para kazanırız diye umutlandık. Ama hamsiden palamuttan kazandığımızı kazanamadık. Allah bereket versin. Sezonun sonlarına doğru istavrit oldu. Sinop’ta istavrit avcılığı yaptık. Umduğumuz sezon oldu ama kötü de geçmedi. Ancak önümüzdeki sezon hamsinin çok iyi olacağını söylüyorlar. Deniz de onu gösteriyor. İnşallah bu sene iyi bir sezon geçireceğiz” diye aktardı.

SEZONUN OLUMSUZ ETKİLERİ

Emekli öğretmen Yaşar Akalın, sezonun pek istikrarlı geçmediğini vurguladı. “Hava şartlarının kötü gitmesi balık sezonunu son günlerde olumsuz etkiledi. Tabi sezonun bitmesi balıkseverler açısından üzüntü verici. Bu sene istediğimiz istikrarı yakalayamadık. Güzel balıkları yiyemedik. Muhtemelen çevre kirliliği ve hava koşulları etken. Balık Karadenizliler için olmazsa olmazdır. Yerine göre palamut oldu, çinakop, istavrit daha çok tüketildi” diyerek düşüncelerini paylaştı.