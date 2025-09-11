Balık Tezgahları Canlandı, Hamsi Bol

AV SEZONU REKORDAN REKORA GİDİYOR

Av sezonunun bereketli bir şekilde başlamasıyla birlikte Samsun’daki balık tezgahları canlanmaya başladı. Hamsinin bu yıl bol olacağı tahmin edilirken, palamutta ise beklentilerin düşük kaldığı vurgulanıyor. Kentte bulunan balıkçı tezgahları barbun, mezgit, istavrit ve hamsi ile dolup taşıyor.

MEZGİT İLGİ GÖRÜYOR

Balıkçı esnafı Muhammet Kıyak, özellikle mezgite olan yoğun ilginin devam ettiğini belirtiyor. Kıyak, “Bu sene hamsinin yılı olacak gibi görünüyor. Ancak palamuttan umudumuz yok. Seneye olabilir ama bu sezon hamsi bol olacak” diyor. Küçük yaşlardan beri balıkçılıkla ilgilendiğini ifade eden Kıyak, tezgahlardaki hareketliliğin başladığını söylüyor. “Mezgit çok satılıyor, ilgi büyük. Havaların soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını, fiyatların da daha uygun hale geleceğini düşünüyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

FİYAT ARALIKLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Kıyak, palamuttan bu yıl umudu kalmadığını aktararak, “Bundan sonrası için çinekop ve hamsinin bol olmasını bekliyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor. Balıkçı tezgahlarında fiyatlar şu şekildedir: Mezgit 120-150 TL/kg, hamsi 100-120 TL/kg, palamut 200 TL (1,5 kg civarında), barbun 100 TL/kg, levrek 450 TL/kg, somon 150 TL/kg, çipura 400 TL/kg.