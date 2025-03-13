Balıkçı Adem, Yaren Leyleği Bekliyor

YAREN LEYLEĞİN GELİŞİ BEKLENİYOR

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz, 14’üncü kez Yaren leyleğin sandalına konma anını sabırsızlıkla bekliyor. Yaren leyleğin gelişini Adem amcayla birlikte bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in gelmesine çok az zaman kaldığını belirtiyor. En iyi ihtimalle 19-20 yaşında olduğu tahmin edilen Yaren’in gelişinin, önümüzdeki 2 gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YAREN’İN GELİŞİ BAHARIN BAŞLANGICI

Karacabey’de, 14 yıldır her göç edişinde balıkçı Adem Yılmaz’ın sandalına konan Yaren leyleğin gelişi, büyük bir merakla bekleniyor. Yaren’in gelişinin, üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle birlikte bahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in değil, Adem amcanın eşi Nazlı leyleğin geldiğini duyurdu. Ayrıca, sosyal medyada “Yaren geldi mi” sorularına çok az kaldığını vurgulayarak yanıt verdi.

LEYLEKLERİN YAŞAM SÜRESİ

Yaren’in en iyi ihtimalle 19-20 yaşının olduğu düşünülüyor. Leyleklerin yaşam süresi ise genellikle 15-25 yıl arasında hesaplanıyor. Doğada yaşayan en yaşlı leyleğin ise İsviçre’de halkalandıktan sonra 39 yıl yaşadığı bilgisi mevcut. Bu durum, Yaren leyleğin önemini bir kat daha artırıyor.