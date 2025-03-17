Balıkçı Barınağı Hayvanlar İçin Yuvası Oldu

BALIKÇI BARINAĞINDA ŞAŞIRTICI MANZARA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan balıkçı barınağı, sadece tekne sahiplerinin değil, birçok hayvanın da yaşam alanı haline geldi. Her sabah, teknelerin limana yanaşmasıyla birlikte, kediler iskelede sıraya dizilerek balıkçıları bekliyor. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nda her sabah ilginç bir manzara ortaya çıkıyor. Tekneler iskeleye yaklaşırken, yaklaşık 100 kedi sabırsız bir şekilde sıraya giriyor ve onlara kazlar ile ördekler de eşlik ediyor. Tekneler limana vardığında, bazı kediler içeri girerek mama isteğinde bulunuyor ve bu anlar renkli görüntülere sahne oluyor. Gün boyunca limanda kalan hayvanlar, akşam saatlerinde balıkçılar tarafından tekrar besleniyor.

BAĞLANTILAR VE DUYARLILIK

Balıkçı Erdal Coşkunçay, yıllardır bu hayvanlarla ilgilendiklerini ifade ederek, “Burada elimizden geldiğince kedilere, kazlara, iki köpeğimize bakmaya çalışıyoruz. Sabah tekneler yanaştığında hep birlikte yolumuzu gözlüyorlar. Akşam gitmeden de besliyoruz. Barakamızda küçük yavrular var, büyüyene kadar koruma altına alıyoruz” dedi.

HASTALIK ETKİSİ VE YENİ DOĞUŞLAR

Coşkunçay, “Yaklaşık 100 kedimiz vardı ama salgın nedeniyle 30’u öldü. Şimdi yeni yavrularla birlikte sayı tekrar 80-100’e ulaşır” şeklinde konuştu. Balıkçı barınağı, hem denizcilerin hem de sokak hayvanlarının merkezi olmaya devam ediyor. Balıkçıların bu duyarlılığı, limanı yalnızca teknelerin değil, aynı zamanda sevgiyle beslenen canlıların da yuvası haline getiriyor.