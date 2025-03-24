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Balıkçı, Çanakkale’de Kediyi Kurtardı

KEDİNİN SUYA DÜŞMESİ VE BAŞLADIĞI MACERA

Çanakkale Yat Limanı’nda yaşanan olayda, suya düşen bir kedi, balıkçının cesaretiyle kurtarıldı. Soğuk suya rağmen denize atlayarak kediyi kurtaran balıkçı Ergün Deniz Güldü, felaketten sağ salim çıkarılmasına yardımcı oldu. Olay, teknelerin bağlandığı alanda gerçekleşti. Dengesini kaybeden kedi, liman duvarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Çevredeki balıkçılar, kedinin zor durumda olduğunu fark ettiklerinde hemen harekete geçtiler.

KURTARMA MÜDAHALESİ

Balıkçı Ergün Deniz Güldü, üzerindekileri çıkararak dondurucu suya atladı. Kediyi kurtarmak için birkaç dakika çabalayan Güldü, sonunda kediyi dikkatlice bulunduğu yerden almayı başardı. Zor şartlara rağmen kedinin kurtarılması için gösterilen mücadele, çevredeki herkesin dikkatini çekti. Kurtarılan kedi, tekneye alındıktan sonra güvenli bir şekilde karaya bırakıldı.

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