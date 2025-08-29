Balıkçı Esnafı Umutlu Sezon Bekliyor

BALIKÇILAR YENİ SEZONA UMUTLA HAZIRLANIYOR

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki balıkçılar, 1 Eylül’de denizlerde av yasağının sona erecek olmasıyla birlikte yeni sezon için umutlu bir bekleyişe geçiyor. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Görkem Aydın, bu sezon palamutun az olduğunu ancak hamsi ve çinekop gibi balıkların daha fazla olacağını öngördüklerini belirtiyor.

SEZON ANALİZİ VE FİYAT TAHMİNLERİ

Geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlatan Aydın, “Bu sene hamsi ve çinekop daha yoğun olacak. Önceki sezona göre fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselir” diyor. Şu anda tezgahlarda somon, levrek, çupra ve sazan balığı olduğunu ekleyerek fiyatlar hakkında bilgi veriyor: “Somon 250 TL, levrek ve çupra 500 TL, sazan balığı 200 TL, yayın balığı ise 300 TL civarında.”

VATANDAŞLARA BALIK SEÇİMİ TAVSİYESİ

Vatandaşlara balık tüketiminde hamsiyi tercih etmelerini öneren Aydın, “Hamsi bu sezon bol olacak. Ülke genelinde yaşanan kuraklık balık sezonunu etkilemez. Balık her zaman olur. Denizle pazarlık olmadığı için neyin ne olacağı da belli değil” ifadelerini kullanıyor. Balıkçı esnafı, denizin bereketinin bu yıl da sofralara yansımasını umuyor. – SAMSUN