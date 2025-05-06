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Balıkçı Martıyı Kurtardı, Doğa Önemli

Olay, Fethiye Körfezi’nin açık sularında gerçekleşti. Amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla teknesiyle denize açıldı. Gümüşbaş, oltasını suya attıktan kısa bir süre sonra bir balığın oltasına takıldığını fark etti. Balığı çekerken Gümüşbaş, oltasına dolanmış bir martıyla karşılaştı. Martının misina ile ağzından ve kanadından dolandığını gören Gümüşbaş, hemen harekete geçerek martıyı teknesine aldı.

Kurtarma Anı

Gümüşbaş, dikkatli bir şekilde misinayı keserek martıyı kurtardı. Misinadan kurtulan martı kısa bir süre içinde normale dönerek gökyüzüne kanat çırparak uçtu. Olayı anlatan Gümüşbaş, “Balığı çekerken bir anda oltanın ucunda martıyı görünce çok şaşırdım. Kurtarmamdan hemen sonra kendine gelip uçtu. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var” dedi.

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