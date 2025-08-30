Balıkçılar 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyecek

DENİZDE AV YASAĞI SONA ERİYOR

Türkiye’de denizlerde balık av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül gecesi “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize bırakmaya hazırlanıyor. 15 Nisan’da başlayan trol ve gırgır ile balık avcılığı yasağı, 1 Eylül itibariyle kalkıyor. Bu tarihte denizlere açılacak tekneler, 4,5 aylık hazırlık sürecinin ardından son detayları hazırlamak için bekliyor. Tekne bakım ve onarımlarını tamamlayan balıkçılar, ağlarını titizlikle gözden geçiriyor. Bakımları biten ağlar dikkatlice teknelere alınırken, tayfalar da yeni sezon için hazır hale getiriliyor.

UMUTLA SEZONA GİRİYORUZ

Köroğlu Balıkçılık’ın sahibi Ekrem Köroğlu, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını ifade ederek, “Pazar gecesi inşallah denize açılacağız. Hazırlıklarımız hazır. Mazot, yağlar, tayfa derken Vira Bismillah diyeceğiz. Sezonun hemen ardından ağ bakımlarını yaptık. Geminin boya, raspa, makine gibi eksiklikleri tamamlandı. Son 15 güne girdiğimizde de ağları tekneye alıyoruz. Kumanya derken artık son viraja girdik. Bu sene hamsiden umutluyuz. Palamut az görülüyor ama 15 Eylül’den sonra durum netleşir. Karadeniz Bölgesi genellikle bu işten ekmek yiyor. Balık bizi nereye yönlendirirse oraya gideceğiz. Ancak şu an Doğu Karadeniz Bölgesi balık popülasyonu açısından daha iyi görünüyor. Geçen sezon palamut boldu ve vatandaşlar ucuz palamut tüketti. Tahminen bu yıl palamut biraz daha pahalı olacak; ama hamsiden herkes istediğini alacak diye düşünüyorum. Geçen yıl tam tersi bir sezondu.”

ÜMİT VE BEKLENTİLER

Köroğlu Balıkçılık Reisi Yahya Kaya, sezona umutla girdiklerini vurgulayarak, “Bu sene bereket bekliyoruz. Palamut az ama hamsinin iyi olacağına inanıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Umutla bekliyoruz ve inşallah 31 Ağustos’ta Vira Bismillah diyeceğiz. Sadece sezona özgü çalışmıyoruz; sezon bitiminden sonra da ağ bakımlarını yapıyoruz. Dönem dönem palamut ve hamsi popülasyonları iyi oluyor. Fakat her geçen gün işler zorlaşıyor, inşallah hayırlısı olur.” şeklinde konuştu.