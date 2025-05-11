Dünya

Balıkçılar Açık Denizde Kurtarıldı

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BALIKÇILARIN İLETİŞİM SORUNU

Ekvador Donanması’nın yaptığı açıklamaya göre, balıkçılar Peru’nun başkenti Lima’nın güneyindeki Pucusana Körfezi’nden denize açıldıktan iki gün sonra teknelerinde meydana gelen bir arıza sonucunda iletişim ve navigasyon sistemleri devre dışı kaldı. Elektrik sistemlerinin çalışmaması nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başlayan balıkçılar, hayatta kalabilmek için yağmur ve deniz suyu içmek zorunda kaldı.

KURTARILAN BALIKÇILAR

Kurtarılan balıkçıların kimlikleri Vladimir Gonzalez, Jose Albines, Jose Gabriel Albines ve Jorge Ugarte olarak açıklandı. Alınan bilgilere göre, balıkçıların sağlık durumları stabil olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, balıkçıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için yerel ve uluslararası makamlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını bildirdi.

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