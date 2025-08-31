Haberler

Balıkçılar, Av Yasağı Sona Erdi

AV YASAĞI SONA ERDİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının bu gece sona ermesiyle balıkçılar, havai fişek gösterileri eşliğinde ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Yaklaşık 5 ay boyunca bekleyen balıkçılar, yeni sezona büyük umutlarla başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda gerçekleştirilen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı.

BALIKÇILAR HEYECANLA DENİZE AÇILDI

Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerle başlayan programda, balıkçılar hep birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak üzere denize açıldı. Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını aktardı ve özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR HEYECANA ORTAK OLDU

Sahile gelen vatandaşlar, balıkçıların heyecanına ortak oldu ve geceyi renklendiren manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek yeni sezona start vermiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışma ile sonuçlandı. Saldırıda üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bafra’da 3 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Bafra'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.