Balıkçılar, Av Yasağı Sona Erdi

AV YASAĞI SONA ERDİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının bu gece sona ermesiyle balıkçılar, havai fişek gösterileri eşliğinde ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açıldı. Yaklaşık 5 ay boyunca bekleyen balıkçılar, yeni sezona büyük umutlarla başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda gerçekleştirilen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı.

BALIKÇILAR HEYECANLA DENİZE AÇILDI

Gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerle başlayan programda, balıkçılar hep birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmak üzere denize açıldı. Balıkçılar, bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını aktardı ve özellikle palamut ve lüferden umutlu olduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR HEYECANA ORTAK OLDU

Sahile gelen vatandaşlar, balıkçıların heyecanına ortak oldu ve geceyi renklendiren manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek yeni sezona start vermiş oldu.