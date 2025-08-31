Balıkçılar Av Yasaklarının Sona Ermesini Bekliyor

BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Ordu’da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek için denize açıldı. Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağı’nda 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

VALİ’DEN TEMENNİ

Törende konuşan Vali Muammer Erol, tüm balıkçılara kazasız ve bereketli bir sezon geçirmeleri için dileklerini iletti. Balıkçıların sezon açılana kadar tekne ve ağ bakımlarını yaptığını belirten Erol, “Bu emek ve gayretin karşılığının alınması için tüm balıkçılarımıza dua ediyoruz.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni av sezonunun hayırlı olması için dileklerini sundu ve belediye olarak balıkçılara her alanda destek verdiklerini vurguladı. Güler, sadece hamsiye değil diğer deniz ürünlerine de önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm balıkçıların bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri için iyi dileklerde bulundu.

KOOPERATİF BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Perşembe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, tekrar denizle buluştukları için mutluluğunu ifade ederek, “Bu sezon palamut avının biraz düşük olacağını görüyoruz. Ama hamsinin ve istavritin bol avlanacağını bekliyoruz. İnşallah halkımıza ucuz ve taze balık yedireceğiz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Perşembe İlçe Müftüsü İhsan Öz dua etti. Vali Muammer Erol, daha sonra protokol mensuplarıyla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı.