Balıkçılar Denize Açıldı, Umutlar Yüksek

AV YASAĞI SONRASI BAŞLAYAN SEZON

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar sabahın erken saatlerinde denize açıldı. Sezonun ilk günü bazı balıkçılar ağları boş dönerken, balık tutanlar ise getirdikleri balıkları Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde mezat usulü ile satışa sundu. Balıkçı Ömer Tekel, “Sezon biraz yavaş başladı, yağmur yağmamasından dolayı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz. Yavaş yavaş olacak. Tahmini bugün 1500 civarı kasa balık geldi. Palamutla başlamak istedik ama maalesef olmadı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz” diye belirtti. Genel av yasağı 15 Nisan’da başlamış ve 1 Eylül itibarıyla sona ermiştir. Yeni sezonun açılışı ise Beykoz Poyrazköy’de, İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından balıkçılar “Vira bismillah” diyerek denize açıldı, ancak ilk ağlardan balık çıkmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandı. Balık boylarının yeterince büyümediğini ifade eden balıkçılar, sezonun ilk gününde verim alabildiğini bildirdi.

BEKLENEN BALIK ÇEŞİTLERİ

Dursun Dede, 53 gırgır teknesinin sahibi, kaptan Burhan Aslan, “Beklentilerimiz pek şu anda yüksek değil. Görüntüye göre normal bir rutin olabilir. Hamsi ve istavrit olarak bakıyoruz şu anda. Sardalya arıyoruz. Yani hangi yolu denk gelirse ona göre hareket etmeye çalışacağız. Arayış içerisindeyiz. Sezonun daha ilk günü, ilk saatleri. Artık bugünden sonra ilerleyen günlere göre sezonumuz belli olacak” şeklinde konuştu. Balıkçı Ömer Tekel de sezonun yavaş başladığını ancak umutlu olduğunu söyledi. “Tahmini olarak bugün 1500 civarı kasa balık geldi,” diyen Tekel, palamutla başlamak istediklerini ama bunun gerçekleşmediğini belirtti.

UMUT DOLU GÖRÜŞLER

Balıkçı Yunus Akgöz, “Av sezonu başladı. Mutlu olacağız. Daha henüz ilk gün ama bereketli görünüyor. İstavrit şu anda bol. Hamsiden şu an bir umut yok,” şeklinde görüşlerini paylaştı. Akgöz, hamsi bulmanın zor olduğunu vurguladı. Balıkçı Ümit Böğük ise durumun yavaş yavaş düzeldiğini ve umutlu olduklarını ifade etti. “Balıkçılar umutsuz konuşuyor ama işini sevenler az da olsa kazanacaklarını bildiği için konuşuyor. Hamsi ve istavrit bekliyoruz. En çok onlar oluyor,” diyerek umutlarını dile getirdi. Balıkçıların bu yıl hamsi ve istavrit konusunda beklentileri yüksek. Ancak hala palamut konusunda sorunlar yaşandığı görülüyor.