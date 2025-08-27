Balıkçılar Denize Açılmaya Hazırlanıyor

AV YASAKLARI SONA ERİYOR

15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de bitiyor. Bu süre zarfında balıkçılar, sezon öncesinde teknelerinin motorlarını kontrol etti ve ağlarını onardı. Bu yıl, balıkçılar hamsi ve palamutun bol olacağını tahmin ediyor. Balıkçı Ünal Özden, “Ayın 1’ine kadar hazırlıklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene yoğun bir hamsi beklentimiz var. Karadeniz bölgemizde palamut da olacak inşallah. Bir bayram geliyormuş gibi hazırlık yapıyoruz. Yani bir nevi bizim işimizin başlangıcı, ekmek parası. Burada biz inşallah 31 Ağustos gecesi de ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Bu sezon bütün balıkçı camiasına bol bereketli bir kazanç diliyoruz” diyor.

DENİZE AÇILMA HAZIRLIĞI

Sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılardan Ömer Kolcu, “Bizim son hazırlıklarımız. Tayfalarımız geliyorlar, ağlarımızı tekneye koyacağız. Tayfalarımız geldikten sonra hep beraber, elbirliğiyle eksikleri tam manasıyla tamamlayıp, ‘Vira Bismillah’ deyip denize açılacağız” şeklinde belirtiyor. Sezondan beklentilerini de dile getiriyor: “Bu 1 Eylül palamut sezonu. Palamut işaretleri çapariyle, yani oltayla tutulup bize başlangıcı haber veren şey. Zaman bu zaman ama bu sene batıda değil, doğuda o işaretleri gözüküyor palamutun. Hamsi de olacak, lüfer, çinekop olacak, bol olacak inşallah.”

AĞLARIN HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Hazırlıklarını sürdüren balıkçı Cüneyt Menekşe, “Ağların mantar yakasını dikiyoruz, hazırlık yapıyoruz, ağları hazırlamaya çalışıyoruz. Yeniden tamir yapılıyor. 1 hafta sonra kısmetse denize çıkacağız. Hamsiyle başlayacağız. Şu an hamsi gözüküyor, palamut çok az gibi gözüküyor ama tabii havalar estiğinden daha tam olarak belli değil” diyor. Sezonun iyi geçmesini dileyen Menekşe, “Allah kısmet ederse, ne verirse onu tutacağız” ifadesini ekliyor.

BALIK STOKLARINA DİKKAT

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak, yeni av sezonunun balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek aşırı avlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Umarım bol ve bereketli bir balıkçılık sezonu gerçekleşir” diyor ve ekliyor: “İyi bir balıkçılık sezonu olması için balıkların üreme periyotlarının başarılı olması lazım. Eğer bol balık olursa, bu bize üremenin başarılı olduğunu gösterir.”

KOTA UYGULAMASININ ÖNEMİ

Karakulak, kota uygulamasına dikkat çekiyor: “Balıkçılıkta avcılık kotası çok önemli. Balıkçılar uygun bir oranda avcılık yapmalı, kendi neslini devam ettirebilecek balıkların denizde kalması gerekiyor. Türkiye için en önemli balıkçılık kaynağı hamsi olduğu için hamside de avcılık kotası uygulaması geçtiğimiz yıl geldi ve balıkçılar bu kurala uygun hareket ediyorlar.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

İklim değişikliğinin balıklar üzerindeki etkilerine de değinen Karakulak, balıkların belirli sıcaklıklarda yaşama toleransı gösterdiğini belirtiyor. Su sıcaklığının artması durumunda balıkların göç ettiğini söyleyen Karakulak, “Artık balıkların daha yaşanabilir sıcaklıklara doğru kayma eğiliminde” diyor.

SEZON 15 EYLÜL’DE TAM RANDIMANLI BAŞLIYOR

Karakulak, “Eylül ayı itibarıyla avcılığımız yoğun bir şekilde yapılır” diyor. Sezon başlangıcının normal olarak 15 Eylül’de tam randımanlı şekilde başladığını ifade eden Karakulak, “Bazı ufak tefek kaydırmalar olabilir ama bir aylık kaydırma biraz fazla” şeklinde konuşuyor.