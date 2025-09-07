Balıkçılar, Hamsi İçin Umutlu

AV SEZONU UMUTLA AÇILDI

Karadeniz’de av sezonunun başlamasıyla, balıkçılar denize açılarak hamsi avında umutlu. Deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle ağların boş çekildiğini ifade eden balıkçılar, havaların soğuması ile beraber hamsi avının bereketli geçeceğini bekliyor. Alaplı ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Veysel Yazgan, bu sezonda palamutta herhangi bir beklentilerinin kalmadığını belirtiyor. Yazgan, “Teknelerin çoğu istirahate çekildi, bazıları iskeleye bağlandı. Umutlar hamsiye çevrildi. Bir sene palamut olur, bir sene hamsi. Bu yıl palamuttan umudumuz yok ama havaların soğumasıyla tekneler yakın zamanda hamsi avına çıkacak. Şu an tezgahlarımızda torik var. Vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ile barbun ayakta tutuyor” diyor.

SULARIN SOĞUMASI BEKLENİYOR

Balıkçı İsmail Kocabaş, sezonun palamut açısından oldukça zayıf geçtiğini vurguluyor. Kocabaş, “Attığımız ağlara balık takılmıyor. Yağmurun yağması ve suların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalmasını bekliyoruz. Bu sene çok hamsi olacağını düşünüyoruz. Ama palamuttan artık beklentimiz kalmadı” şeklinde konuşuyor.

FİYAT DENGESİ BEKLENTİSİ VAR

Balıkçıların beklentileri sadece avlarla sınırlı değil. Hamsinin bol olması halinde fiyatların düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar, geçen yıl yüksek fiyatlardan dolayı balık alımında zorlandıklarını belirterek, bu sezon hamsinin tezgahlara bol ve uygun fiyatla gelmesini istediklerini ifade ediyor.

– ZONGULDAK