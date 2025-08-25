Balıkçılar Hamsi İçin Umutlu Bekliyor

SEZON HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Balık av sezonunun başlamasına çok az bir zaman kalırken Karadenizli balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. Yeni sezonda özellikle hamsi için umutlu olduklarını dile getiriyorlar. 15 Nisan’da başlayıp 1 Eylül’de sona erecek olan av yasağı sürecinde balıkçılar, teknelerini limana çekerek, sezon için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. “Vira Bismillah” diyerek başlayacakları günü sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, teknelerinin motor, boya ve genel bakımlarını tamamlıyorlar. Ayrıca, ağlarını da yeniden kontrol ediyorlar.

UMUTLU AÇIKLAMALAR

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, bu yıl palamut balığından beklentilerinin zayıf olduğunu belirtiyor. Aydemir, “Hamsinin bol miktarda çıkacağını bekliyoruz. Balıkçılarımız yaz sezonunda ağların bakımını yaptı, kayıkların boya ve motor bakımlarını yaptılar. İnşallah sezondan çok umutluyuz. Şuanda sayılı günler kaldı, dört gözle sezonu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

PALAMUT FARKINDALIĞI

Balıkçı Erkan Akdeniz, sezonda yoğunluğun hamsi olacağını tahmin ettiğini ifade ederek, “Palamut geç doğum yaptı. Geçen sene kadar bol olmasa bile ekim sonu kasım başı gibi yine palamut balığı da olur diye düşünüyorum. Şuanda ufak noksanlarımız var, sezonu bekliyoruz” diyerek beklentilerini aktardı. Diğer bir balıkçı olan Turgay Aydemir de, tekne ve ağ bakımlarını yaptıklarını belirterek, hamsinin bol olacağını öngördüğünü söyledi. Sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül tarihiyle birlikte “Vira Bismillah” diyerek denizlere açılmayı planlıyor.