Balıkçılar, Lüfer Senesi İçin Hazır

AV YASAĞI SONRASI HAZIRLIKLAR TAMAM

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1 Eylül’de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu yılın “lüfer senesi” olacağı beklentisiyle denize açılmayı sabırsızlıkla bekliyor. Nisan ayında başlayan av yasağı döneminde Karamürsel, Ereğli ve Bağırganlı gibi limanlarda tekneler, bakım ve onarım için karaya çekildi. Balıkçılar, teknelerin motor bakımlarını gerçekleştirdi, gövdelerini zımparaladı ve özel boyalarla kapladı. Bu uygulama, teknelerin yosun tutmasını engelliyor. Ayrıca, av ekipmanlarındaki tüm mekanik ve elektronik sistemler de gözden geçirildi. Balıkçılar, sahilde serdikleri uzun ağları haftalarca ilmek ilmek örerek yeni sezon için hazırladılar.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Denize açılmak için gün sayan tecrübeli balıkçı Ahmet Bayraktar, yeni sezondan beklentilerini şu sözlerle açıkladı: “Cenab-ı Allah’tan hayırlı bir sezon bekliyoruz. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Allah bahtımızı açık etsin.” Denizde yaptıkları gözlemlere dayanarak bu yılki balık çeşitliliği hakkında da bilgi veren Bayraktar; “Hamsi gözüküyor, sardalya olur, istavrit olur, çinekop, lüfer var diyorlar. Palamut zayıf. Lüfer senesi gibi gözüküyor vaziyet. Hayırlısı Allah’tan” dedi.

EKONOMİK ZORLUKLAR

Mesleğinde 35 yılı devirmiş olan Bayraktar, balıkçıların ekonomik şartlardan kaynaklı zorluklar yaşadığını vurguladı. Bu sezonun diğer sezonlardan farklı olduğunu ifade eden Bayraktar, “Mazot 50 lirayı devirdi. Bir cıvata almak isteseniz 10 lira. Yaptırımlar, cezalar… Herkes işini, gücünü bırakmış balıkçılarla uğraşıyor” dedi.