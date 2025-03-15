Balıkçılar Müsilaj Nedeniyle Erken Sezon Kapattı

MARMARA DENİZİ’NE DÖNEN BALIKÇILAR

Bu sezon Karadeniz’e açılan Tekirdağlı balıkçılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte balıkların azalması yüzünden yeniden Marmara Denizi’ne döndü. Ancak Marmara’da yoğun şekilde görülen müsilaj, balıkçıların sezonu planlanandan daha erken kapatmalarına neden oldu. Karadeniz’de bereketli bir av dönemi yaşayan balıkçılar, balık popülasyonunun azalmasıyla Marmara’ya geri dönüş yaparken, burada karşılaştıkları müsilaj nedeniyle avlanma şartları zorlaşınca birçok balıkçı sezonu erken kapatma kararı aldı. Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine dönmek isteyen balıkçılar, teknelerini limana çekerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

MÜSİLAJ BALIKÇILARI ETKİLEDİ

Balıkçı İdris Şeremet, bu konuda yaptığı açıklamada, “Paydos etmemizin sebebi, Marmara’da ağ atma şansımızın hiç olmaması. Bu yüzden sezon başında Karadeniz’e gittik. Biliyorsunuz, Marmara’da müsilaj vardı. Karadeniz’de bereketli bir sezon geçirdik; neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi ve istavrit de oldu. Lüfer için umutluyduk ama bu yıl olmadı. Yine de bereketli bir sezon geçirdik. Karadeniz’de balık azalınca Marmara’ya döndük ama burada da müsilajın çok olduğunu gördük. Riski göze almadan erken paydos kararı aldık. Bir diğer neden ise balıkçı arkadaşlarımızın gurbetten gelmiş olması. Ramazan Bayramı öncesinde çoluk çocuklarının yanına dönmeleri için 10 gün öncesinden sezonu kapattık. Güzel ve bereketli bir sezon geçirdik. Alnımızın akıyla sezonumuzu tamamladık. Bundan sonra yeni sezona hazırlanacağız, ağlarımızı tamir edeceğiz” dedi.

SÜLEYMANPAŞA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ’NDEN AÇIKLAMA

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da, “Süleymanpaşa ilçesinde bulunan büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız, müsilaj nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül’de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Ancak 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecek” diye konuştu.