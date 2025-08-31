Balıkçılar Sezon Başlangıcını Kutladı

BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak’ta hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği zamanı beklemek için denize açıldı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun balıkçılar ile sektörde çalışan herkes açısından bereketli ve hayırlı bir yıl olması dileğinde bulundu. Konuşmaların akabinde balıkçılar, dualar eşliğinde tekneleriyle denize açıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde de yapılan törende, balıkçılar gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde bir araya gelerek dua etti. Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava ikramının ardından, kortej oluşturan balıkçılar meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı. Hava fişek gösterisi de bu esnada yapıldı. Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve birçok vatandaş katıldı.

SAKARYA’DA TÖREN DÜZENLENDİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, halk oyunları gösterisi düzenlendi ve katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Törende, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özgür Özcan ve Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan konuşmalar yaptı. Törenin ardında tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz’e açıldı.

DUZCE’DE SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Düzce’nin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca’da “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” gerçekleştirildi. Melenağzı Limanı’nda düzenlenen törenin başında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, geçen yıl Akçakoca’da 2 bin 500 ton su ürünleri avcılığı yapıldığını belirtti. En çok avlanan balıklar arasında hamsi, palamut, istavrit ve mezgitin bulunduğunu vurguladı. Uzun, devletin her zaman balıkçıların yanında olduğunu dile getirerek, “2023’de Akçakoca’da fırtına afeti meydana geldi. Afetin ardından Cumhurbaşkanlığından zarar gören balıkçılarımız için 400 milyon lira kaynak aktarıldı” dedi. Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da yeni sezonun başarılı geçmesini diledi. Tören sonrasında limanda vatandaşlara balık ekmek sunuldu.

ZONGULDAK’TA DENİZLER AÇILDI

Zonguldak Kilimli Limanı’nda denizlere açılacak balıkçılar için bir program düzenlendi. Limanda incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sürece dair bilgi aldı. Balıkçılarla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, ardından tekneyle denize açıldı. Telsizle balıkçılara seslenerek av sezonunun kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tüm balıkçılarımızın sezonu bereketli, bol kazançlı olsun. Zonguldak ve Türkiye’yi balıkla doyursunlar inşallah. Geçen sene palamut fazlaydı, bu sene balıkçılarımız hamsi ve istavrit bekliyor. İnşallah bol ve bereketli olur” dedi. Programa Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer ve Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun başta olmak üzere, birçok yetkili ve balıkçı katıldı.