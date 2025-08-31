Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

BALIKÇILAR YENİ SEZONA UMUTLA BAŞLADI

Yaklaşık beş ay boyunca sabırsızlıkla 1 Eylül’ü bekleyen balıkçılar, yeni sezonu büyük umutlarla karşıladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda düzenlenen törenle, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualarla denize uğurlandı. Gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterisi ile başlayan etkinlikte, balıkçılar hep bir ağızdan “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bıraktı. Bu yıl denizin bereketli olacağına inanan balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer için umutlarını dile getirdi. Vatandaşlar da sahili doldurarak balıkçıların heyecanına ortak oldu, renkli manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualar ederek yeni sezona merhaba dedi.

MUĞLA’DA BALIK AVCILIĞI SEZONU AÇILDI

Türkiye’nin balık ihracatında lider durumdaki Muğla, 2025-2026 su ürünleri av sezonunu açtı. Milas Güllük Mahallesi’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi’nin deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışmasıyla başladı. Açılışta konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaşması için büyük özveriyle çalıştığını belirterek, kazasız ve bereketli bir sezon diledi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını açıkladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın 1.480 km’lik kıyı şeridi ile Türkiye’nin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu vurguladı. Baydar sözlerine şunları ekledi: “Bugün ‘Vira Bismillah’ diyerek, ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başlayacak. Bu balıkçılardan 330’u kadın. Bunun yanı sıra bin 117 tekne ve 10 gırgır gemisi ile beraber toplamda bin 114’e yakın tekne ve gemi denize açılacak. Bu avcılık için oldukça önemli bir potansiyel taşıyor.”

DÜZCE’DE MİLYONLARCA İNSANA GEÇİM KAYNAĞI

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önderliğinde, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla av yasağının sona ermesi ve 2025-2026 su ürünleri av sezonunun başlaması için “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda düzenlendi. Törene Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin gibi birçok protokol üyesi katıldı. Vali Vekili Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, “İnsanlarımızın deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için tabiatın kurallarına uymamız şart” dedi. Milletvekili Ercan Öztürk ise, “Tüm balıkçılarımızın bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentte 200 kayıtlı balıkçılık teknesi bulunduğunu belirterek, “Düzce, önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir” dedi.

SAMSUN’DA KÜÇÜK BİR FESTİVAL HAVASI

Samsun’da av sezonu açılışı için Canik ilçesindeki balıkçı barınağında tören gerçekleştirildi. Açılış töreninde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu ve havai fişek gösterisi yapıldı. Protokol üyeleri ve balıkçılar birlikte dualar ederek bereketli bir sezon diledi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun” dedi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Balıkçı filomuz oldukça güçlü” ifadelerini kullanarak, denizde ve iç sularda çalışan balıkçıların sayısını paylaştı.

RİZE’DE DUALARLA YENİ SEZON BAŞLADI

Rize’de balıkçılar av yasağının sona ereceği saati beklemek için denize açıldı. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, balıkçılara hayırlı bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bu sezonun bereketin, bolluğun ve sürdürülebilirliğin sembolü olmasını diliyorum” dedi. Programda, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu ve dualar eşliğinde balıkçılar denize açıldı.

ZONGULDAK’TA SEZON TEŞVİK EDİLDİ

Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, balıkçılar için denizler hakkında bilgi aldı. Hacıbektaşoğlu, “Tüm balıkçılarımızın sezonu bereketli, bol kazançlı olsun” dileğinde bulundu. Geçen yıl palamut rekorlarıyla dikkat çekerken, bu yıl hamsi ve istavrit bekleniyor. Programa Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun gibi yerel yöneticiler katıldı.

SAKARYA’DA COŞKULU TÖREN

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki Melenağzı Barınağı’nda tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterileriyle devam etti. Katılımcılara balık ekmek ikramı yapıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, katılımcılara hitap etti. Ardından tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz’e doğru açıldı.

KOCAELİ’DE COŞKULU AÇILIŞ

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında bir uğurlama töreni düzenledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, balıkçılar ve sektördeki tüm çalışanlar için bereketli ve hayırlı bir yıl diledi. Programın ilerleyen kısmında balıkçılar dualar eşliğinde denize açıldı. Karamürsel’deki törende katılımcılar havai fişek gösterisi eşliğinde av yasağının sonunda buluştu. Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava takdim edildi.