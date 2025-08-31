Balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ Dedi

BALIKÇILAR YENİ SEZONA COŞKUYLA BAŞLADI

Yaklaşık beş ay boyunca 1 Eylül’ü sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, yeni sezonu büyük umutlarla açtı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda düzenlenen törende, çok sayıda balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize uğurlandı. Havai fişeklerle başlatılan program, balıkçıların hep bir ağızdan ‘Vira Bismillah’ demesiyle devam etti; bu yıl denizin bereketli olacağına inandıklarını belirten balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer için umutlu olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar da sahile gelerek bu heyecana ortak oldu ve manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Süleymanpaşa’dan denize açılan tekneler, Marmara Denizi’nin bereketi için dualarla yeni sezona start verdi.

MUĞLA’DA SEZON AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin balık ihracatında önde gelen Muğla’da 2025-2026 su ürünleri av sezonu açıldı. Milas Güllük Mahallesi’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi’nin deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışmaları ile başladı. Açılışta konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayarak “Kazasız, bereketli bir sezon temenni ediyorum” dedi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas ilçesinde yaklaşık beş bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını belirtti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise, ildeki 4 bin 325 balıkçının denizlere açılmak için hazırlık yaptığını, bunun yanında kadın balıkçı sayısının 330 olduğunu ifade etti.

DÜZCE’DE SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Törene Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve çok sayıda balıkçı katıldı. Vali Vekili Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliği hakkında, “Tabiatın kurallarına uymamız şart” dedi. Milletvekili Ercan Öztürk de kazasız bir sezon diledi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ilde 200 kayıtlı balıkçılık teknesi olduğunu ve 2025-2026 sezonunun sektör açısından bereketli geçmesini umduğunu belirtti.

SAMSUN’DA BEREKETLİ BİR SEZON BEKLENİYOR

Samsun’da sezon açılışı Canik ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törenle yapıldı. Törene katılan Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene deniz iyi görünüyor” derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, güçlü bir balıkçı filosuna sahip olduklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ, ülke genelinde 2024 yılı itibariyle ciddi bir su ürünleri üretimi gerçekleştiğini ve sektörün istihdam sağladığını vurguladı.

RİZE VE ZONGULDAK’TA YENİ SEZON HEYECANI

Rize’de, balıkçılar av yasağının sona ereceği saati beklemek için denize açıldı. Törene katılan Vali Yardımcısı İncesu, balıkçılara hayırlı bir sezon diledi. Zonguldak Kilimli Limanı’ndaki törende ise Vali Hacıbektaşoğlu, balıkçıların sezonun kazasız ve bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Tüm bölgelerde dualar eşliğinde tekneler denize açılarak yeni av sezonu için hazır hale geldi.

SAKARYA VE KOCAELİ’DE SEZON AÇILIYOR

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde düzenlenen açılış töreninde, katılımcılara balık ekmek ikram edildi ve meşaleler yakılarak tekneler Karadeniz’e açıldı. Kocaeli’nde de Kandıra Bağırganlı’da yapılan uğurlama töreninde, Vali İlhami Aktaş, av sezonunun bereketli ve hayırlı geçmesini diledi. Tüm bu etkinlikler, Türkiye’nin balıkçılık sektörünün önemini ve sürdürülebilirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.