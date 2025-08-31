Haberler

Balıkçılar, Vira Bismillah Dedi

SEZONUN AÇILIŞI TÖRENİ

Balık sezonu başladığında, Sakarya’daki balıkçılar, Karadeniz’e açılarak ‘vira bismillah’ dedi. 1 Eylül’de yeniden başlayacak olan balık avlama sezonu için Kocaali ilçesinde özel bir tören düzenlendi.

MEŞALELERLE AÇILIŞ

Melenağzı Barınağı’nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gözetiminde meşaleler yakarak denize açıldı ve sezonun başlangıcını kutladı. Balıkçılar, bu yılın bereketli geçmesi dileğiyle ‘vira bismillah’ diyerek yeni sezon için umutlu bir şekilde yola çıktılar.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.