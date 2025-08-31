Balıkçılar, Vira Bismillah Dedi

SEZONUN AÇILIŞI TÖRENİ

Balık sezonu başladığında, Sakarya’daki balıkçılar, Karadeniz’e açılarak ‘vira bismillah’ dedi. 1 Eylül’de yeniden başlayacak olan balık avlama sezonu için Kocaali ilçesinde özel bir tören düzenlendi.

MEŞALELERLE AÇILIŞ

Melenağzı Barınağı’nda gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gözetiminde meşaleler yakarak denize açıldı ve sezonun başlangıcını kutladı. Balıkçılar, bu yılın bereketli geçmesi dileğiyle ‘vira bismillah’ diyerek yeni sezon için umutlu bir şekilde yola çıktılar.