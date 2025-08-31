Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ Dedi

SEZON AÇILIŞLARI HEYECANI

Balıkçılar, yaklaşık 5 aylık bekleyişin ardından 1 Eylül’de yeni sezona büyük bir heyecanla merhaba dedi. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi limanında düzenlenen törende, bir grup balıkçı teknesi ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize açıldı. Havai fişeklerin süslediği gece, balıkçıların hep birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını denize bırakmalarıyla başladı. Balıkçılar, denizden alacakları bereketli avlarla ilgili umutlarını dile getirirken, palamut ve lüfer için büyük bir beklenti içerisinde olduklarını ifade etti. Geceyi izlemek için sahile gelen vatandaşlar, bu renkli manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ SEZONU BAŞLADI

Muğla’da, 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi. Milas Güllük Mahallesi’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi tarafından deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışmasıyla başladı. SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların taze balık ulaştırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirtti ve kazasız, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, ilçede 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını açıkladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, “Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlere açılacak” diyerek heyecan verici bir bilgiyi paylaştı.

DÜZCE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025-2026 su ürünleri av sezonunu Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen geniş katılımlı bir törenle kutladı. Törende, Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliği ve av yasaklarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Milletvekili Ercan Öztürk de kazasız bir sezon diledi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, geçen yıl 2 bin 500 ton avcılık yapıldığını belirtti. Davetlilere balık ikramından sonra dualar eşliğinde tekneye açıldılar.

SAMSUN’DA BEREKETLİ SEZON UMUDU

Samsun’da av sezonu için Canik ilçesindeki balıkçı barınağında protokol üyeleriyle bir tören gerçekleşti. Törende, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu ve havai fişeklerle kutlama yapıldı. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl deniz şartlarının iyi olduğunu belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun’un güçlü balıkçı filosuna sahip olduğunu ifade ederek, toplam 633 balıkçı gemisi bulunduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi de sektörde önemli bir ihracat artışı olduğunu dile getirdi.

RİZE’DE AV YASAKLARI SONA ERDİ

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’ndaki törene katılan Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, balıkçılara hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, yeni sezonun bereket ve sürdürülebilirlik sembolü olmasını diledi. Program, Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam ederken, duaların ardından balıkçılar denize açıldı.

KİLİMLİ LİMANI’NDA SOHBET VE TEMENNİLER

Zonguldak Kilimli Limanı’nda balıkçılar için düzenlenen programda, Vali Osman Hacıbektaşoğlu çalışmalarla ilgilendi. Balıkçılarla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, yeni av sezonunun kazasız ve bereketli olmasını diledi. Geçen yıl palamut çok olduğunu hatırlatarak bu yıl hamsi ve istavrit beklentisi olduğunu vurguladı.

KAMU YETKİLİLERİ VE BALIKÇILAR BİR ARADA

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki Melenağzı Barınağı’nda düzenlenen törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programda halk oyunları gösterisinin yanı sıra katılımcılara balık ekmek ikram edildi. Yerel yetkililerde, balıkçılığı destekleyecek önemli konuşmalar gerçekleştirildi. Ardından tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla Karadeniz’e açıldı.

KANDIRA’DA BİRLİKTE DUALAR

Kocaeli Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında yapılan uğurlama töreninde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun bereketli olmasını diledi. O sırada yapılan dualar ve hava fişek gösterisi, balıkçıların denize açılmasına eşlik etti. Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava sunumu yapıldı.