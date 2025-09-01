Balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek açıldı

BALIKÇILAR YENİ SEZONA UMUTLA GİRDİ

Balıkçılar, yaklaşık 5 ay boyunca sabırsızlıkla bekledikleri 1 Eylül tarihine büyük umutlarla başladı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, birçok balıkçı teknesi havai fişekler ve dualar eşliğinde denize uğurlandı. Gökyüzünü aydınlatan görsel şovla açılan programda balıkçılar, hep birlikte “Vira Bismillah” diyerek yeni sezonun ilk ağlarını suya bıraktı. Bu yıl denizlerin bereketli olacağına inanan balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer için umutlarını dile getirdi. Vatandaşlar da sahile gelerek balıkçıların coşkusuna ortak oldu, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ SEZONU AÇILDI

Muğla’da, Türkiye balık ihracatında öncülüğünü koruyarak 2025-2026 su ürünleri av sezonu başladı. Milas Güllük Mahallesi’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından yapılan deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışmasıyla açıldı. SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırma konusunda büyük özveri gösterdiğini ifade ederek, bu yıl kazasız ve bereketli bir sezon diledi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, “Bugün ya Bismillah diyerek ilimizdeki 4 bin 325 balıkçımız denizlerde balık tutmaya başlayacak. Bu balıkçılarımızın 330’u kadın” diye konuştu.

DÜZCE’DE AV YASAĞI SONRASI AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda geniş bir katılımla yapıldı. Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaparak, “Av yasaklarına uyarak denizlerimizi korumalıyız” dedi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, “Kıyı balıkçılığının gelişmesini hep birlikte başaracağız” diyerek balıkçılara bereketli bir sezon diledi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da, Düzce’nin yüksek su ürünleri potansiyeline sahip olduğunu belirterek, halkı bol balık tüketmeye teşvik etti.

SAMSUN’DA AV SEZONU AÇILIŞI YAPILDI

Samsun’da Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında düzenlenen tören, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışta Halk Oyunları ekibi horon gösterisi yaptı ve ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, denizin iyi göründüğünü ve umutlu olduklarını ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise, Samsun’daki balıkçı filonun güçlü olduğunu belirterek, sektörün doğrudan 250 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

RİZE’DE BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati heyecanla bekledi. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, balıkçılara bereketli bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç de yeni sezon için heyecan duyduklarını dile getirerek, “Bu sezonun bereket, bolluk ve sürdürülebilirlik temennisiyle geçmesini umuyoruz” dedi.

ZONGULDAK’TA AV SEZONU BAŞLADI

Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu, balıkçılara sezonun kazasız ve bereketli geçmesini diledi. Zonguldak’ta balıkçıların bu yıl hamsi ve istavrit beklentisi var. Hacıbektaşoğlu, “Geçen sene palamut bol oldu. Bu yıl bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz” dedi.

SAKARYA’DA AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı’nda yapılan törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programda balık ekmek ikram edildi. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, balıkçılara kazasız ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. Tekneler, meşalelerle Karadeniz’e açıldı.

KOCAELİ’DE AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında balıkçılar için uğurlama töreni düzenledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun hayırlı geçmesi dileğinde bulundu. Karamürsel sahilinde de balıkçılar, av yasağının sona ermesi öncesinde dua ederek denize açıldılar. Törende havai fişek gösterisi yapıldı.