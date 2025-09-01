Balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek açıldı

BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Ordu’da, denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar “Vira bismillah” diyerek deniz yolculuklarına başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ağlarını suya bırakan balıkçılar, sabah erken saatlerde limana geri döndü. Av yasağının kaldırılmasının ardından, tekne ve gemilerle denize açılan balıkçılar, Fatsa ilçesinden yola çıktı. Yüzlerce balıkçının bir araya geldiği limanda, bol ve bereketli bir sezon için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar yapıldı.

İLK AĞLAR VE BALIKLAR

Denize uğurlanan balıkçılar, gece boyunca Karadeniz’in sularına ilk ağlarını bırakarak sezonun ilk balıklarını yakaladı. Suya serilen ilk ağlardan mezgit, barbun ve istavrit çıktığını ifade eden Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk, “Sezonumuzu açtık ve ilk ağımızı attık. Şimdilik bereketli geçiyor. Bu sezon palamut az ama hamsi ve istavrit bol şekilde var. İnşallah bu sene hepimizin yüzü gülecek ve kazasız, güzel bir sezon geçireceğiz” şeklinde konuştu.

HAVALAR VE BALIK TAHMİNLERİ

Tekne kaptanı Emin Uçan (65) ise, “Havalar şu an sıcak. Hamsi için havaların biraz daha soğuması lazım. Şu an istavrit bekliyoruz. Palamut olursa o da güzel olur” dedi. Bu sezon balıkların durumu ve hava koşulları, deniz avcılığı için büyük önem taşıyor. Балıkçılar, bu yılın kazançlı geçmesini umut ediyor.