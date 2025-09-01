Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ Diyerek Denize Açıldı

BALIKÇILAR YENİ SEZONA HEYECANLA BAŞLADI

Balıkçılar, yaklaşık beş ay süreyle merakla bekledikleri 1 Eylül’ü karşılayarak yeni sezona umutsuzca başladı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Kumbağ Mahallesi limanında düzenlenen törende, balıkçılar ışık gösterileri ve dualar eşliğinde denize açıldı. Program havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatmasıyla başlarken, balıkçılar hep birlikte “Vira Bismillah” diyerek birinci ağlarını suya bıraktı. Bu yılın denizinin bereketli olacağına inanan balıkçılar, özellikle palamut ve lüfer konusunda umut taşıdıklarını söyledi. Geceyi renklendiren bu etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar, balıkçıların heyecanını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Muğla’da 2025-2026 su ürünleri av sezonu, Türkiye balık ihracatında lider olan bu ilde açıldı. Milas Güllük Mahallesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi’nin deniz dibi temizliği çalışmalarıyla başladı. SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak adına fedakarlıkla çalıştığını belirterek kazasız ve bereketli bir sezon diledi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas ilçesinde yaklaşık 5.000 kişinin bu sulardan hayatını kazandığını vurguladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla’nın 1.480 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak sahalarından biri olduğunu ifade etti.

DÜZCE’DE AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce’de, denizlerde sürdürülebilir balıkçılığı sağlama amacıyla av yasağının sona ermesi sebebiyle “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” yapıldı. Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağında geniş katılımla gerçekleşen etkinliğe Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer yetkililer katıldı. Vali Vekili Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğinin önemini vurgularken, “Av yasaklarına uyularak denizlerimizi korumalıyız” dedi. Milletvekili Öztürk ise kazasız bir sezon dileğinde bulunarak, kıyı balıkçılığı için önemli yatırımlar yapıldığını hatırlattı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da ilde kayıtlı 200 balıkçılık teknesinin olduğunu belirterek, Düzce’nin yüksek su ürünleri potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

SAMSUN’DA BEREKETLİ BİR SEZON TEMENNİSİ

Samsun’da, av sezonu için Canik ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen açılış töreninde protokol üyeleri bir araya geldi. Havai fişek gösterileri eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç umut dolu konuşmalar yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise güçlü bir balıkçı filosuna sahip olduklarını belirttiği konuşmasında, toplamda 633 balıkçı gemisi ile avcılık yapıldığını ifade etti.

RİZE’DE AV YASAĞININ SONA ERMESİ SEVİNLİKLE KUTLANDI

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği zamanı beklemek amacıyla denize açıldı. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ve diğer yetkililer katılarak balıkçılara hayırlı bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç ise yeni sezonun bereket, bolluk ve sürdürülebilirlik simgesi olmasını istedi.

ZONGULDAK’TA SEZONUN BAŞLANGICI COŞKULLA KUTLANDI

Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda valilik yetkilileri balıkçılarla sohbet ederek onların av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, balık sezonun açıldığını anımsatarak, geçen yıl palamutun bol olduğunu, bu yıl ise hamsi ve istavrit beklediklerini ifade etti.

SAKARYA VE KOCAELİ’DE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde düzenlenen törende yerel protokol ve katılımcılar, etkinlik sonrası teknelerle Karadeniz’e açıldı. Kocaeli’nde ise Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen uğurlama töreninde valilik yetkilileri ve katılımcılar balıkçılara dualar ederek, kazasız ve bereketli bir sezon diledi.

Bu dönemlerde gerçekleştirilen etkinlikler, birliktelik ve umut dolu geleceklere yönelik önemli bir başlangıç oluşturuyor. Tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz.