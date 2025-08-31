Balıkçılar, Vira Bismillah diyerek denize açıldı

YENİ BALIKÇILIK SEZONU BAŞLADI

Balıkçılar, yaklaşık beş ay süren bir bekleyişin ardından 1 Eylül’de yeni av sezonuna umut dolu bir başlangıç yaptı. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen açılış töreninde birçok balıkçı teknesi, göz alıcı havai fişekler ve dualar eşliğinde denize açıldı. Balıkçılar, gökyüzünü aydınlatan havai fişeklerin altında “Vira Bismillah” diyerek denizdeki ilk ağlarını bıraktı. Bu yıl özellikle palamut ve lüfer için umutlu olduklarını belirten balıkçılar, denizin bereketli geçeceğini kaydetti. Vatandaşlar da bu özel ana tanıklık etmek için sahile akın etti ve anları cep telefonlarıyla kaydetti.

MUĞLA’DA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU AÇILDI

Muğla, Türkiye’nin balık ihracatında başı çeken bir il olarak 2025-2026 su ürünleri av sezonunu açtı. Tören, Milas Güllük mahallesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Açılışta konuşan SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırma gayretinden bahsetti ve “Kazasız, bereketli bir sezon” diledi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas ilçesinde 5 bin kişinin bu sulardan geçimini sağladığını belirtti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise, 4 bin 325 balıkçının denizlere açılacağını ve bunlardan 330’unun kadın olduğunu ifade etti. Tören, balıkçı teknelerine belge takdimi, dualar ve kurdele kesimi ile sonlandı.

DÜZCE’DE AV SEZONU AÇILIŞ TÖRENİ

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Av yasağının sona ermesi dolayısıyla “Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni” Akçakoca Melenağzı Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Törende Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, balıkçılığın sürdürülebilirliğine vurgu yaparak “İnsanlarımızın deniz zenginliklerinden uzun yıllar faydalanabilmesi için tabiatın kurallarına uymalıyız” dedi. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kıyı balıkçılığının gelişeceğine inandığını söyleyerek, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da, ilde 200 kayıtlı balıkçılık teknesinin bulunduğunu belirtti ve halkı bol balık tüketmeye teşvik etti.

SAMSUN’DA BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI

Samsun’da av sezonu açılışı Canik ilçesindeki balıkçı barınağında yapıldı. Açılışın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin yanı sıra, havai fişek gösterisi de düzenlendi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz” dedi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, güçlü bir balıkçı filolarına sahip olduklarını belirtti.

RİZE’DE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Rize’de balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açılarak dualar etti. Merkez Motorcu Balıkçı Barınağı’ndaki törene katılan Rize Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, balıkçılara bereketli bir sezon diledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, yeni sezonun sürdürülebilirliğe odaklanmasını istedi.

ZONGULDAK’TA SEZONA MERHABA

Zonguldak Kilimli Limanı’nda düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu, balıkçılara sezonda kazasız ve bereketli bir yıl diledi. Hacıbektaşoğlu, bu yıl palamut yerine hamsi ve istavrit beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Törende yer alan resmi yetkililer, balıkçılarla birlikte denize açılma heyecanını paylaştı.

SAKARYA’DA AV SEZONU ŞENLİĞİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Programda, bölgedeki yetkililer konuşmalar yaparak balıkçılara destek verdiklerini belirtti.

KOCAELİ’DE UĞURLAMA TÖRENİ

Kocaeli’ndeki Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende Vali İlhami Aktaş, balıkçılar için hayırlı bir sezon dileyerek dualar eşliğinde teknelerin denize açılmasına eşlik etti. Karamürsel sahilinde de gerçekleştirilen törenle balıkçılar meşale yakarak av bölgelerine yöneldi.

Yeni balıkçılık sezonunun tüm denizciler için bereketli geçmesi umuduyla, Türkiye’nin farklı illerinde büyük heyecanla başladığı gözlemleniyor.