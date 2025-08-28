Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazırlık Yapıyor

DENİZLERDE AV YASAĞI KALKIYOR

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki balıkçılar, denizlerdeki av yasaklarının sona ereceği tarihe günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül’de ‘Vira bismillah’ diyerek denize açılacak olan balıkçılar, ağlarını onarıp gırgırlarını tamir ediyor ve temizliyor. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar, palamut, hamsi ve sardalya dolu ağlarla dönmeyi hedefliyor. 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından, bu tarihin gelmesiyle birlikte balıkçılar hazırlıklarını tamamlamış durumda.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Erdek’teki balıkçılar, yeni av sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Çakıl, Karşıyaka, Kestanelik ve Şahinburgaz’daki balıkçı gırgırları, denize açılmak için tüm hazırlıkları tamamladı. Kestanelik Barınağı’na demirleyen balıkçı Mümin Öner, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kestanelik’te düzenleyeceğimiz mevlit duası ile yeni balık sezonunun kazasız, belasız geçmesi için Halil İbrahim sofrası hazırladık” şeklinde konuştu.

AĞLARIMIZ DOLU DÖNECEĞİZ

Yeni sezonda hamsi, palamut ve sardalyadan umutlu olduklarını belirten Öner, “35 metrelik Ağaoğlu 5 teknesinde 30 personel ile denize açılacağız ve beklentimiz yüksek. Sadece Kestanelik’te 15 tekne var. Bunların 5’inde 30, diğer 10’unda 5 kişilik tayfa görev yapıyor. 15 Nisan’da barınaklara çektiğimiz tekneler, 4,5 aylık bakım sürecinin ardından heyecanla 1 Eylül’ü bekliyor. Bu sezon ağlarımıza dolacak palamut, hamsi ve sardalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Lüfer ve çinekop yakalama ihtimalimiz de yüksek” dedi.