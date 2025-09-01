Balıkçıların Tezgahı Hamsi Bekliyor

DENİZ AV SEZONU AÇILDI

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’deki balıkçılar tezgahlarını mezgit, barbun ve istavrit ile doldurdu. Balıkçılar, bu sene bol olmasını bekledikleri hamsinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. “Vira Bismillah” diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, limana mezgit, barbun ve istavrit dolu kasalarla döndü. Ayrıca az miktarda lüfer ve zargana da avlayan balıkçılar, tezgahlarını renklendirdi. Ancak havaların sıcak gitmesinin etkisiyle ilk günde istenilen satışlar gerçekleşmedi.

HAMSİ BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Bu sene hamsi bolluğu olmasını beklediklerini belirten balık satıcısı Murat Durhan, “Bismillah diyerek sezonu açtık. İlk gün barbun, mezgit, istavrit ve lüfer gibi balıklar geldi. Sezona güzel başladık. Bu sene sıkıntımız palamut yok. Geçen sene bu zamanlarda palamut fazlaydı. Tekneler yakında hamsiye çıkacak. Hamsinin bol olacağını umuyoruz. Denizde iri hamsi bulunuyor. Geçen sene fazla avlanmadığı için bu sene hamside bir bolluk bekliyoruz. Ayrıca çinekop, mezgit, istavrit ve barbun da yeterli olacak” dedi.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Hamsinin geçen yıla göre daha bol olacağına inanan Sebahattin Keskin ise, “Sezon bugün başladı. Mezgit, istavrit ve barbun gibi balıklar tezgahlara geldi. Yakın zamanda balığın bollaşmasını bekliyoruz. Hamsi bu sene bol görünüyor. Şu an mezgit kilo 300, barbun kilo 250, istavrit ise 200-250 TL’den satılıyor. Hamsiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle satışlar normal seyrediyor. Bu yüzden biraz bekliyoruz” dedi. Mustafa Bütüner de, “İlk gün olmasına rağmen fiyatlar uygun. Lüferin tanesi 450 TL civarında. Kültür balıkları da eş zamanlı olarak satılıyor. Yakın zamanda hamsinin gelmesini bekliyoruz. Palamut yoksa, hamsiyi beklemek zorundayız” şeklinde konuştu.

– SAMSUN