Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

GENEL AV SEZONU AÇILIŞI YAPILDI

BALIKÇILIK Genel Av Sezonu, İstanbul Poyrazköy’de İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle başladı. Vali Gül, “Balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul’umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak. Ben bu vesileyle sezonu hepimize, İstanbul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının bugün sona ermesiyle birlikte balıkçılar, gece yarısından itibaren denize açılarak yeni sezonun ilk balıklarını avlayacak.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yeni sezonun başlangıcı dolayısıyla düzenlenen törene, Vali Gül’ün yanısıra, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve balıkçılar katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Törende halk oyunları gösterileri sergilendi. Açılış, ava çıkacak balıkçılar için okunan dua ile sona erdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU YAPILDI

Vali Gül, konuşmasında İstanbul’da bu etkinliğin üçüncü kez yapıldığını belirtti. Daha önceki iki etkinliğe Cumhurbaşkanının katıldığını ifade ederek, “Sürdürülebilirlik diyoruz. Bizim nesilde hepimizin kitaplarında okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardı. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da sektörün herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız” diye konuştu.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

“Denizler kirli olduğunda ya da trafikle ilgili sorunlarımız varsa, bu durum sektörü olumsuz etkiliyor” diyen Gül, temiz denizler ve standartlara uygun avlanma araçlarıyla ilgili de önemli noktaları dile getirdi. Son yıllarda sektör için atılan adımların, balıkçılık sektörünü daha iyi bir noktaya taşıdığını vurguladı. Gül, “Her alanda olduğu gibi balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul’umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak. Ben bu vesileyle sezonu hepimize, İstanbul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.