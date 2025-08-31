Balıkçılık Sezonu Başladı İstanbul’da

BALIKÇILIK SEZONU RESMEN BAŞLADI

İstanbul Poyrazköy’de düzenlenen törenle, Balıkçılık Genel Av Sezonu başladı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Vali Gül, “Balıkçılık sektöründe de ülkemizin, İstanbul’umuzun bugünü dünden daha güzel. Ama yarını da bugünden daha güzel olacak. Ben bu vesileyle sezonu hepimize, İstanbul’umuza, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” diye belirtti. 15 Nisan’da uygulanan av yasağının bu gece sona ermesiyle, balıkçılar gece yarısından itibaren denizlere açılarak yeni sezonun ilk balıklarını avlayacak.

TÖRENE YOĞUN KATILIM OLDU

Yeni sezona start vermek için düzenlenen bu özel etkinliğe, Vali Gül’ün yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve çok sayıda balıkçı katılım gösterdi. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte ayrıca halk oyunları gösterileri sahnelendi. Açılış, ava çıkacak balıkçılar için okunan dualarla sona erdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

İstanbul Valisi Gül, etkinlikteki konuşmasında, “İstanbul’da 3’üncü etkinlik bu. 3 senedir bu etkinliğe katılıyoruz. İlk ikisinde Cumhurbaşkanımız katılmıştı. Şimdi yurt dışında olduğu için katılamadı. Her birinizi selamlarını, sevgilerini iletti. Sürdürülebilirlik diyoruz. Bizim nesilde hepimizin kitaplarında okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardı. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Kuralları uygulamazsak, bu durumu sürdüremeyiz. Zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülecek.” diyerek, balıkçılık sektörünün ihtiyaçlarına ve sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Vali Gül, sözlerine “Son yıllarda teknelerin yapıldığı tersaneler, teknelere verilen yakıt ve sektöre sunulan balıkçı barınakları her biri bir öncekinden daha iyi. Yeter mi? Yetmez. Halen ihtiyaç var mı? Halen ihtiyaç var.” diye devam etti. Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi.