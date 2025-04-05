“Balıkçılıkta Büyük Sıkıntılar Var.”

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDEKİ AĞIR MASRAFLAR VE ÖZVERİ

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Tunç, balıkçılık sektöründeki zorluklara dikkat çekti. “Çok büyük dertlerimiz ve sıkıntılarımız var. Masraflarımız çok ağır. Özellikle yakıt masraflarımız çok ağır. Karşılığını alamıyoruz. Balıkçımızın özverisi ve kooperatif yönetiminin özverisiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendi yağımızla kendimiz kavrulamıyoruz üstüne yağ ekliyoruz diyelim. Öyle bir özveri ile balıkçılık sektörüne girdik” dedi.

PALAMUT AVININ BALIKÇILARI SEVİNDİRMESİ

Tunç, 1 Eylül 2024’te başlayan ve 15 Nisan’da sona erecek balık avı sezonunu değerlendirirken, “Biz kıyı balıkçısı olduğumuz için palamudumuz bu sene değerliydi ve balıkçının yüzünü güldürdü, güldürmeye de devam eder inşallah. Bu sezon içerisinde istavrit, mezgit, barbun, kalkan devam ediyor. İstikrar gözüküyor” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VE GELECEK NESİLLER

Balıkçılığın sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Tunç, “İnşallah bu istikrarı da bizim balıkçımız bilinçli olarak kullanıp, sürdürülebilir balıkçılığı daha ileri götürebiliriz. Sadece resimlerle ve tabelalarda kalmasını istemiyoruz balığımızın. Bizden sonraki nesillerde bu balıkları yesinler istiyoruz” dedi.

DEVLET DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Tunç, sektördeki zorlukların aşılması için devlet desteği beklediklerini belirterek, “Devlet büyüklerimizin bu konulardaki desteklerini ve politikalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Balıkçılık mesleğinin atadan kalma bir gelenek olduğunu ve bu geleneği sürdürmek için fedakarlıklar yaptıklarını sözlerine ekledi.