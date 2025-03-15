Balıkçılıkta Nisan Ayı Av Yasağı Tartışması

BALIK AVI SEZONU BİTİYOR

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan’da sona erecek. Sezon tamamlanmadan bazı tekneler faaliyetlerini durdurarak gelecek sezon hazırlıkları yapmaya başlarken, konuyla ilgili olarak Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, av yasağının 15 Nisan’da başlamasının fazla olduğunu düşündüğünü belirtti. Hamsinin uzun süreli olmadığını ancak yine de avlanma gerçekleştirecek durumda olduğunu kaydetti.

NİSAN 15’İ FAZLA BULUYOR

Mutlu, “2024-2025 sezonu güzel geçti, bazıları için kötü oldu. Ancak en sevindirici yan denizde çeşitliliğin bol olması ve boy oranında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması.” dedi. Palamut ile başlayıp hamsinin beklentileri karşıladığını ifade eden Mutlu, mazot fiyatlarının 50 TL olduğuna dikkat çekerek, maliyetlerin arttığını, geçen yıl 30-40 bin TL maaş alanların şimdi 50 bin TL aldığını belirtti. Sezonun güzel geçtiğini ama masrafların da buna bağlı olarak arttığını dile getirdi.

AV YASAKLARININ GEREKEN ÜST SINIRI

Tarım Bakanlığı’na tüm yetkilerin verildiğini söyleyen Mutlu, hamsi için av yasağının 15 Nisan’da başlamasının gereksiz olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, “Hamsi pelajik balıklar arasında yer alıyor ve bugüne kadar bir buçuk, iki ay gibi bir süreyle avlanmıştır. Stoklarda aşırı avcılık varsa, buna devletin müdahale etmesi gerekiyor.” dedi. Balıkçılar arasında bir tartışma olmadığını ifade eden Mutlu, “Kendi görüşüme göre Nisan 15 fazla” diyerek, hamsi avcılarının durumunu da sorguladı.

BALIKÇILARA YONELİK YETKİLER

Mutlu, “Tarım Bakanlığına yetki verilmişse eğer dur derse durdurur, devam et derse devam eder. Avcılık varsa sürdürülmeli, yoksa durdurulmalı. Bu konuda trolcülerin veya gırgırcıların durumlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.” diye konuştu.