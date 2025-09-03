Haberler

Balıkesir-Bursa Yolu’nda Kaza Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI SONUCU YARALILAR

Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıkesir yönünde gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralanıyor. Alınan bilgiler doğrultusunda, 10 AIF 842 plakalı aracın sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaza gerçekleştiriyor. Araçta yolcu olarak bulunan B.Ö. ile birlikte sürücü yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar edilmesinin ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk ediliyor. Ekiplerin, tedbir amaçlı müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı da bildiriliyor.

