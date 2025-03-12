Balıkesir’de 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon düzenledi.

NARKOTİK KÖPEĞİN ROLÜ

Gerçekleştirilen çalışmada, narkotik dedektör köpeği Yaşa da yer aldı. Operasyon sonucunda, 11 paket halinde toplam 12 kilo 870 gram skunk/esrar maddesi bulundu. Konu ile ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikata başlandı.