Balıkesir’de 26 Aranan Şahıs Yakalandı

POLİS OPERASYONU HIZLANIYOR

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 07.00-17.00 saatleri arasında, Balıkesir Valiliği’nin koordinesiyle, toplam 105 ekip ve 337 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, hapis cezası bulunan 26 kişi yakalandı.

ARANANLARINİ YAKALAMA HEDEFİ

Operasyon sonucunda, 25-30 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 05-10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ve 0-5 yıl hapis cezası alan 24 kişi dahil olmak üzere toplamda 47 aranan şahıs ele geçirildi. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 21 şahıs da operasyon kapsamında yakalanmış oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şahıslardan hapis cezası olan 26 kişi, adliyedeki işlemlerinin sonrasında cezaevine teslim edildi. Balıkesir’de güvenliği sağlamak amacıyla yapılan bu tür operasyonların sürdüğü belirtildi.