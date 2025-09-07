Haberler

Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin etkileri, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissediliyor. Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta gerçekleşen ve bir binanın yıkılmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından hala sarsıntılar yaşıyor.

SINDIRGI’DA MEYDANA GELEN DEPREM

Bugün, Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem 7.7 kilometre derinlikte oluştu ve yine çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere bakıldığında, mal ve can kaybının olmadığı bildiriliyor.

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

