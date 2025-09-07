Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİLGİLERİ

Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin etkileri, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova gibi çevre illerde de hissediliyor. Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta gerçekleşen ve bir binanın yıkılmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ardından hala sarsıntılar yaşıyor.

SINDIRGI’DA MEYDANA GELEN DEPREM

Bugün, Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem 7.7 kilometre derinlikte oluştu ve yine çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere bakıldığında, mal ve can kaybının olmadığı bildiriliyor.