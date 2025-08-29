Balıkesir’de 4 araçlı kaza

BALIKESİR’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Balıkesir’de gerçekleşen ve dört aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Karesi ilçesindeki 2. Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Mahallesi çevre yolunda oluşan kazayı öğrenen 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

KAZA YERİNDE ARAÇLARIN DURUMU

Kazaanılan araçlar arasında 10 P 9035, 16 BAN 121, 10 PK 010 ve 10 UK 270 plakalı araçların zincirleme olarak kaza yaptıkları belirlendi. Yaralanan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası alanı temizleyip, traffic tekrar trafiğe açtı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.