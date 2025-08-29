Haberler

Balıkesir’de 4 araçlı kaza

BALIKESİR’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Balıkesir’de gerçekleşen ve dört aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Karesi ilçesindeki 2. Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya Mahallesi çevre yolunda oluşan kazayı öğrenen 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

KAZA YERİNDE ARAÇLARIN DURUMU

Kazaanılan araçlar arasında 10 P 9035, 16 BAN 121, 10 PK 010 ve 10 UK 270 plakalı araçların zincirleme olarak kaza yaptıkları belirlendi. Yaralanan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası alanı temizleyip, traffic tekrar trafiğe açtı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Haberler

Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.