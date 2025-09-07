Haberler

Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini bildirdi. Bu gelişme, 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçı sarsıntıların devam etmesiyle ortaya çıktı. Sındırgı’da, bugün kaydedilen 4.9 ve 4.12 büyüklüğündeki depremlerin ardından yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

DEPREMİN DETAYLARI

Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve saat 20:08 sıralarında oluştu. Bu durum, bölgedeki deprem aktivitesinin sürdüğüne işaret ediyor.

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

