Balıkesir’de 4 Zanlı Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Balıkesir merkezli olan dolandırıcılık operasyonu kapsamında gerçekleştirilen çalışma neticesinde 4 kişi tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A ile R.A’nın sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilere, değerli eşyalarını gümrükten geçiremediklerini bildirerek kargo ve vergi parası talep ettiğini tespit etti. Bu şekilde toplamda 1 milyon 285 bin lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından, Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimlik önüne çıkarılarak tutuklandı. Operasyon sonucu, dolandırıcıların elde ettiği para, sahiplerine iade edildi.