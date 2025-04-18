Haberler

Balıkesir’de 4 Zanlı Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Balıkesir merkezli olan dolandırıcılık operasyonu kapsamında gerçekleştirilen çalışma neticesinde 4 kişi tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A ile R.A’nın sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilere, değerli eşyalarını gümrükten geçiremediklerini bildirerek kargo ve vergi parası talep ettiğini tespit etti. Bu şekilde toplamda 1 milyon 285 bin lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.

Yapılan tespitlerin ardından, Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 4 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimlik önüne çıkarılarak tutuklandı. Operasyon sonucu, dolandırıcıların elde ettiği para, sahiplerine iade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de Zirve Gala Programı Yapıldı

Rize'de gerçekleştirilen 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi gala programında Vali İhsan Selim Baydaş, şehrin turizm potansiyelini vurguladı ve yeni yatırımlarla misafir karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.
Haberler

Uşak’ta Kadın Araçla Çarpıldı, Öldü

Uşak'ta 59 yaşındaki Fadime Azman, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay sonrası gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.