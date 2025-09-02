Haberler

Balıkesir’de 5 Zanlı Gözaltına Alındı

OPERASYONLARDA GÖZALTILAR

Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti üzerine bir çalışma başlattı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 13 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 350 lira ile 205 avro buldu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir’de Taksi İçinde Ölüm İncelemesi

Eskişehir'de bir taksici, arabanın egzoz dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karaman’da Takla Atan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da bir minibüs kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan dört yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

