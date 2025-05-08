Balıkesir’de 51 Şahıs Yakalandı

İKİ KİŞİYİ HIZLA YAKALADI

Balıkesir’de, polis güçlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar sonucunda, aranan toplam 51 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 30’u cezaevine gönderildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, toplum düzenini koruma ve suçla mücadele amacıyla geçen gün, 07:00-17:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

110 ekip ve 345 personelin katılımıyla yapılan bu geniş çaplı operasyon, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir dizi önlem içeriyordu. Elde edilen sonuçlara göre, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 25 kişi ve ifadeye yönelik aranan toplam 21 kişi, adli mercilere sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.