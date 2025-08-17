Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM OLAYLARI VE GÜNCEL DURUM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 17 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde herhangi bir büyük deprem yaşanmadı. Ancak, kamuoyunun dikkatini çeken son büyük sarsıntı 10 Ağustos’ta Balıkesir ilinde meydana geldi. Bu deprem, birçok kişinin hafızasında yer etti.

BALIKESİR’DE MEYDANA GELEN ŞİDDETLİ DEPREM

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.45 civarında 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi ve İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde vatandaşlar panik içinde sokaklara döküldü. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yetkililer, deprem büyüklüğüne rağmen hızlı bir müdahale ile can kaybının artmasını önlemeyi başardıklarını belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, meydana gelen depremlerle ilgili en güncel bilgileri halkla anında paylaşıyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI VE BİLGİ PAYLAŞIMI

AFAD, teknolojik altyapısı sayesinde deprem verilerini hızlı bir şekilde analiz ediyor ve yaşanan her sarsıntıyı titizlikle takip ediyor. Bu sayede, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla bilgileri kamuoyuna zaman kaybetmeden ulaştırma amacı güdüyor. Böylece toplum, deprem ile ilgili gelişmelerden haberdar oluyor ve gerekli önlemleri alabiliyor. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de güncel deprem verilerini vatandaşlara hızlı ve güvenilir bir şekilde sunarak, bölgesel deprem hareketlerini yakından takip ediyor. Kurum, internet sitesi üzerinden son 500 deprem kaydını halka açık bir şekilde yayımlıyor.